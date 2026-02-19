BBB 26: Ex de Juliano Floss ameaça expor dançarino após declaração polêmica

Uma conversa dentro da casa do "BBB 26" acabou repercutindo fora do confinamento e envolveu nomes que nem fazem parte do elenco desta edição.
O dançarino Juliano Floss comentou com Ana Paula, Chaiany, Milena e Samira que uma participante do reality lhe lembrava uma antiga namorada.
O assunto surgiu enquanto o grupo falava sobre procedimentos estéticos. Segundo ele, a semelhança com a ex-companheira despertava lembranças desconfortáveis, chegando a mencionar “traumas”.
As sisters apontaram que a descrição poderia se referir a Jordana, algo que o brother praticamente confirmou durante o diálogo. Em nenhum momento, no entanto, Juliano citou nomes.
Do lado de fora, quem resolveu se manifestar foi Vivi Wanderley, ex-namorada do dançarino.
Ao ver um trecho da conversa publicado pelo perfil Segue a Cami, ela comentou de forma provocativa: "Traumas? (risos) ai se eu abro minha boca… nunca gostou de coisas muito naturais".
A frase foi interpretada por internautas como uma possível indireta ao álbum "Coisas Naturais", lançado em 2025 por Marina Sena, atual namorada de Juliano.
Juliano com medo da Jordana porque ela lembra os procedimentos da Vivi Wanderley kkkkkk pic.twitter.com/3hXSc9gICs— em estado de bbb ?????????? (@tesouragay) February 19, 2026
