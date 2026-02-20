InícioColunistas#Mariana Morais
FELICIDADE!

Ana Carolina publica foto rara ao lado da namorada em viagem romântica

Cantora está viajando pela Europa ao lado de Ramona Bakker

Ana Carolina publica foto rara ao lado da namorada em viagem romântica - (crédito: Reprodução/Instagram @pedrodimitrow)
Ana Carolina publica foto rara ao lado da namorada em viagem romântica - (crédito: Reprodução/Instagram @pedrodimitrow)

Aos 51 anos, a cantora Ana Carolina decidiu dividir com o público um capítulo mais íntimo de sua vida.

Em publicação nas redes sociais, a artista mostrou registros de uma viagem romântica pela Europa ao lado da namorada, a produtora Ramona Bakker, de 47.

O destino escolhido foi Viena, na Áustria, cenário que serviu de moldura para momentos de cumplicidade do casal.

Entre paisagens elegantes, clima frio e cafés típicos da capital austríaca, as duas apareceram em clima de sintonia, em cliques que rapidamente chamaram atenção dos seguidores.

Na legenda, a intérprete apostou em palavras delicadas para traduzir a experiência.

"Menos excesso, mais presença. Silêncio entre notas, pausa certa no meio do caminho", escreveu a estrela da MPB, deixando claro que a proposta da viagem foi desacelerar e valorizar o tempo a duas.

A demonstração pública de afeto, algo pouco frequente no perfil da cantora, mobilizou fãs e amigos. A seção de comentários foi rapidamente tomada por mensagens celebrando o momento do casal.

"Ai que lindinhas! Ver você feliz me transborda de felicidade. Aproveite tudo! Te amo!", comentou uma seguidora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/02/2026 07:39 / atualizado em 20/02/2026 09:06
