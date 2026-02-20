Ana Carolina publica foto rara ao lado da namorada em viagem romântica - (crédito: Reprodução/Instagram @pedrodimitrow)

Aos 51 anos, a cantora Ana Carolina decidiu dividir com o público um capítulo mais íntimo de sua vida.

Em publicação nas redes sociais, a artista mostrou registros de uma viagem romântica pela Europa ao lado da namorada, a produtora Ramona Bakker, de 47.

O destino escolhido foi Viena, na Áustria, cenário que serviu de moldura para momentos de cumplicidade do casal.

Entre paisagens elegantes, clima frio e cafés típicos da capital austríaca, as duas apareceram em clima de sintonia, em cliques que rapidamente chamaram atenção dos seguidores.

Na legenda, a intérprete apostou em palavras delicadas para traduzir a experiência.

"Menos excesso, mais presença. Silêncio entre notas, pausa certa no meio do caminho", escreveu a estrela da MPB, deixando claro que a proposta da viagem foi desacelerar e valorizar o tempo a duas.

A demonstração pública de afeto, algo pouco frequente no perfil da cantora, mobilizou fãs e amigos. A seção de comentários foi rapidamente tomada por mensagens celebrando o momento do casal.

"Ai que lindinhas! Ver você feliz me transborda de felicidade. Aproveite tudo! Te amo!", comentou uma seguidora.