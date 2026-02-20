Ana Carolina publica foto rara ao lado da namorada em viagem romântica

Aos 51 anos, a cantora Ana Carolina decidiu dividir com o público um capítulo mais íntimo de sua vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em publicação nas redes sociais, a artista mostrou registros de uma viagem romântica pela Europa ao lado da namorada, a produtora Ramona Bakker, de 47.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O destino escolhido foi Viena, na Áustria, cenário que serviu de moldura para momentos de cumplicidade do casal.
Entre paisagens elegantes, clima frio e cafés típicos da capital austríaca, as duas apareceram em clima de sintonia, em cliques que rapidamente chamaram atenção dos seguidores.
Na legenda, a intérprete apostou em palavras delicadas para traduzir a experiência.
"Menos excesso, mais presença. Silêncio entre notas, pausa certa no meio do caminho", escreveu a estrela da MPB, deixando claro que a proposta da viagem foi desacelerar e valorizar o tempo a duas.
A demonstração pública de afeto, algo pouco frequente no perfil da cantora, mobilizou fãs e amigos. A seção de comentários foi rapidamente tomada por mensagens celebrando o momento do casal.
"Ai que lindinhas! Ver você feliz me transborda de felicidade. Aproveite tudo! Te amo!", comentou uma seguidora.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Ex de Juliano Floss ameaça expor dançarino após declaração polêmica
- Mariana Morais BBB 26: Gabriela pede beijo na boca de Ana Paula e leva fora da sister
- Mariana Morais Virginia Fonseca se pronuncia após Grande Rio amargar derrota
- Mariana Morais Ex-rivais, Viviane Araújo e Nicole Bahls surgem coladinhas na Sapucaí
- Mariana Morais Marina Ruy Barbosa reage após ter aparência detonada no Carnaval
- Mariana Morais Após enfrentar sérios problemas de saúde, Murillo Conventi perde 36 quilos