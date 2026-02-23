BBB 26: enquete aponta disputa acirrada entre sisters em Paredão polêmico

O sexto Paredão do "Big Brother Brasil 26" foi definido neste domingo (22) e colocou Chaiany, Maxiane e Milena na berlinda.
Agora, as três dependem da decisão do público para seguir na disputa pelo prêmio.
Levantamento parcial divulgado pelo portal Votalhada, que compila médias de enquetes em sites e redes sociais, aponta um cenário acirrado, mas com uma das emparedadas em situação mais delicada.
Chaiany, que caiu no Paredão após ser derrotada no "Duelo de Risco", aparece com apenas 2% dos votos na média geral, indicando baixa rejeição até o momento.
A disputa mais intensa, segundo os números, concentra-se entre Maxiane e Milena.
Maxiane, puxada ao Paredão por meio do contragolpe de Chaiany, lidera a parcial com 55% dos votos, enquanto Milena, indicada diretamente pelo Líder da Semana, soma 42%.
Quando analisadas apenas as principais enquetes do X, antigo Twitter, a desvantagem de Maxiane se amplia: ela registra 67% das intenções de voto.
No Instagram, o índice também ultrapassa os 65%, reforçando a tendência apontada nas demais plataformas.
