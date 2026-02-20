Jornalista da TV Globo assume romance com dentista; saiba tudo!

O apresentador Marcelo Pereira decidiu dividir com o público um novo capítulo de sua vida pessoal.
No comando do "Bom Dia Sábado" na TV Globo, ele publicou nas redes sociais uma sequência de imagens ao lado do namorado, o cirurgião-dentista Lourenço Albarello.
Nos registros, o casal aparece em diferentes destinos pelo Brasil, em clima de cumplicidade. A postagem rapidamente recebeu mensagens de apoio e felicitações de colegas da emissora e seguidores.
Na legenda, o jornalista refletiu sobre a fase que está vivendo. “Quando a gente muda o olhar, a vida muda junto. Ressignificando tudo”, escreveu, indicando que o relacionamento tem sido marcado por novas perspectivas e aprendizados.
Além de comandar o "Bom Dia Sábado", Marcelo também participa do "Bom Dia São Paulo", onde apresenta a previsão do tempo e informações sobre o trânsito.
Já Lourenço Albarello atua na área odontológica, com especialização em Prótese Dentária pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Odontopediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
