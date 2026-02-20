BBB 26: Christiane Torloni comenta sobre 'participação' no programa; veja

e ela não veio aí, mores ???? os boatos não eram verdadeiros e Christiane Torloni não debutou no #BBB26… triste pra nós, né? ???? #RedeBBB #Encontro pic.twitter.com/5FGiwbnIMi— TV Globo ???? (@tvglobo) February 20, 2026
Saiba Mais
Por Mariana Morais
postado em 20/02/2026 11:33 / atualizado em 20/02/2026 12:23