BBB 26: Christiane Torloni comenta sobre 'participação' no programa; veja

Atriz falou sobre as imagens dela dentro da casa mais vigiada do país criadas por IA

BBB 26: Christiane Torloni comenta sobre 'participação' no programa; veja - (crédito: TV Globo/Reprodução Internet)
Antes mesmo da divulgação oficial do elenco do "Big Brother Brasil 26", o nome de Christiane Torloni já circulava com força entre os fãs do programa.

A ausência da atriz na lista final, no entanto, não impediu a criatividade do público: montagens feitas com Inteligência Artificial passaram a colocá-la dentro da casa mais vigiada do país.

As imagens viralizaram nas redes ao mostrarem a artista interagindo com diversos participantes.

Convidada do Encontro com Patrícia Poeta nesta sexta-feira (20), Torloni comentou a repercussão e reagiu com bom humor às criações digitais. "Até eu acreditei", afirmou ela.

Durante a entrevista, a atriz avaliou as montagens como uma forma de carinho do público.

"Eu sou uma pessoa tão discreta, você não tem posts meus íntimos, e eu acho tão engraçado, eu sinto como uma homenagem, de um lugar que o bicho tá pegando, como uma pessoa que vai trazer essa leveza, e não vai levar isso a sério, de um jeito cruel. Esse negócio de competição me assusta um pouco", declarou.

Embora tenha considerado as homenagens “bonitinhas”, Christiane afastou qualquer possibilidade de encarar o confinamento. "Eu já fiz tanta coisa de reality, mas isso aí tem que ter coragem", afirmou.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM
Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/02/2026 11:33 / atualizado em 20/02/2026 12:23
