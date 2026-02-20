Esposa de Alberto Cowboy explode após ser acusada de ser ‘corna em rede nacional’ - (crédito: Reprodução/Instagram)

A repercussão de um desentendimento no confinamento do "BBB 26" ultrapassou os muros da casa e ganhou novos capítulos nas redes sociais.

Priscila Monroy, mulher de Alberto Cowboy, recorreu ao X para rebater uma internauta que insinuou uma possível traição do participante dentro do reality.

A polêmica começou após a psicóloga criticar duramente Gabriela, que, ao conquistar a Prova do Anjo, decidiu colocar Cowboy no Castigo do Monstro, atitude que selou o rompimento da aliança entre eles no jogo.

Incomodada com a movimentação, Priscila publicou: “Nunca ajude um fudido, sem saber o porquê dele ser fudido, às vezes ele tá fudido de tanto fuder os outros”.

A declaração gerou reação imediata. Uma usuária respondeu sugerindo que a esposa deveria comemorar o afastamento entre os dois confinados.

“Devia está dando é amém, mais um pouco e você estava sendo corna em rede nacional”.

Sem deixar a provocação sem resposta, Priscila retrucou no mesmo tom:

“Ih, amiga, vai nascer o dia que vou implorar pra macho não me trair, sendo gostosa do jeito que sou ainda… essa chance nunca existiu sequer”.