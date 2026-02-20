André Marques se pronuncia após boatos de romance com Ana Clara - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois que um vídeo circulou nas redes sugerindo um possível clima de romance, André Marques resolveu esclarecer a situação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O apresentador foi questionado por seguidores, nesta quinta-feira (19), por meio da tradicional caixinha de perguntas do Instagram, sobre um suposto envolvimento com Ana Clara durante o Carnaval de Salvador, na Bahia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um internauta foi direto: “Você e Ana Clara ficaram? Formam um casal lindo”. O comunicador negou qualquer affair e explicou o contexto do momento que viralizou.

"Eu não paquerei... paquerei é linguagem velha, né? Mas eu não paquerei ela e nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando", iniciou.

Ele ainda detalhou que estava apenas ajudando a amiga em meio à movimentação intensa do trio elétrico.

"Eu estava meio que conduzindo ela ali, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava falando coisas, conversando, rindo e brincando. Óbvio que não. Somos amigos. E se tivéssemos tendo alguma coisa, vocês iriam saber, uma hora vocês iriam ver. Acho a Aninha sensacional, uma excelente apresentadora e uma gata, só que somos só amigos mesmo", concluiu.

Em outra pergunta, um seguidor quis saber sobre os beijos trocados durante a folia: “Deu muito beijo na boca?”.

Sem papas na língua, André respondeu: "Olha, dei pouco. Dei menos do que eu merecia (risos). Dei pouco", afirmou, arrancando risadas dos fãs.