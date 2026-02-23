Tainá Militão tem casa invadida e faz relato desesperado nas redes - (crédito: Reprodução/Instagram)

A tarde de domingo (22) foi de susto para Tainá Militão. A influenciadora contou aos seguidores que teve a área externa da casa, no Rio de Janeiro, invadida por gambás, que deixaram um rastro de bagunça pelo imóvel.

Nos stories, ela exibiu o cenário após a passagem dos animais e detalhou os estragos.

"Olha o que os gambás fazem, gente. Eles tiram as almofadas do lugar e ficam brincando. Tem dia que essas almofadas estão todas no chão. Eles comeram todas as frutas. Vocês não têm noção de como estava aqui dentro", relatou.

Depois de mostrar as almofadas espalhadas e os objetos fora do lugar, Tainá percorreu a residência para indicar por onde os bichos teriam entrado.

"A gente deixou uma fresta aberta da porta, eles empurraram e entraram em casa."

Casada com o jogador Éder Militão, a influenciadora explicou que os gambás conseguiram forçar a abertura e acessar o interior da propriedade, transformando o fim de semana em um verdadeiro perrengue.