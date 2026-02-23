Herson Capri sofre infarto e estado de saúde vem à tona

O ator Herson Capri, de 74 anos, precisou suspender temporariamente sua agenda nos palcos após sofrer um infarto.

As apresentações do espetáculo "A Sabedoria dos Pais", em cartaz no Teatro Bradesco, na capital paulista, foram adiadas.

Em nota divulgada nas redes sociais oficiais da peça, a equipe tranquilizou o público sobre o estado de saúde do artista.

"O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança", informou.

Com isso, as sessões previstas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º de março, não acontecerão nas datas originalmente anunciadas.

A produção confirmou ainda uma nova estreia para o espetáculo, agora marcada para 5 de março.

A peça é protagonizada por Herson Capri e Natália do Vale. A organização também esclareceu como ficará a situação de quem já havia adquirido ingresso.

"A equipe de bilheteria entrará em contato para efetuar a troca dos ingressos para outra data da temporada ou orientar sobre demais procedimentos. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e as mensagens de apoio."