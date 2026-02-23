InícioColunistas#Mariana Morais
SUSTO!

Filho de Herson Capri se pronuncia após ator sofrer infarto

Ator precisou cancelar os compromissos profissionais para cuidar da saúde

Filho de Herson Capri se pronuncia após ator sofrer infarto - (crédito: TV Globo/Instagram)
Filho de Herson Capri se pronuncia após ator sofrer infarto - (crédito: TV Globo/Instagram)

Em meio à recuperação de Herson Capri, o ator recebeu uma declaração pública do filho, Lucas Capri, nas redes sociais.

Lucas, que é fruto do relacionamento de Herson com a cineasta Susana Garcia, publicou uma foto ao lado do pai e emocionou seguidores.

No registro, Herson aparece sentado, enquanto o filho surge ajoelhado à sua frente, com a mão apoiada na perna do ator, em um gesto de carinho e proximidade.

Na legenda, Lucas escreveu: "Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos."

O infarto sofrido por Herson foi confirmado no domingo (22), tanto pela produção do espetáculo quanto por sua assessoria.

Em comunicado oficial, a equipe informou: "Sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança."

A expectativa é que o ator retome os compromissos no teatro a partir de 5 de março.

Até lá, as sessões marcadas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março serão reagendadas. No palco, ele divide a cena com Natália do Vale.

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 23/02/2026 10:11 / atualizado em 23/02/2026 11:16
