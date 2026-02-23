Filho de Herson Capri se pronuncia após ator sofrer infarto

Em meio à recuperação de Herson Capri, o ator recebeu uma declaração pública do filho, Lucas Capri, nas redes sociais.
Lucas, que é fruto do relacionamento de Herson com a cineasta Susana Garcia, publicou uma foto ao lado do pai e emocionou seguidores.
No registro, Herson aparece sentado, enquanto o filho surge ajoelhado à sua frente, com a mão apoiada na perna do ator, em um gesto de carinho e proximidade.
Na legenda, Lucas escreveu: "Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos."
O infarto sofrido por Herson foi confirmado no domingo (22), tanto pela produção do espetáculo quanto por sua assessoria.
Em comunicado oficial, a equipe informou: "Sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança."
A expectativa é que o ator retome os compromissos no teatro a partir de 5 de março.
Até lá, as sessões marcadas para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março serão reagendadas. No palco, ele divide a cena com Natália do Vale.
