Na seca, Marina Sena pede à Globo visitas íntimas a Juliano Floss - (crédito: Reprodução/Instagram)

Longe do namorado, que está confinado no "Big Brother Brasil 26", Marina Sena falou abertamente sobre a saudade que tem sentido.

Aos 29 anos, a artista comentou o assunto durante entrevista à Maya Massafera e não escondeu o incômodo com a distância de Juliano Floss.

Em tom descontraído, a cantora sugeriu que o reality poderia flexibilizar algumas normas e permitir visitas íntimas.

"Gente, eu não aguento mais. Acho que deveria ter visita íntima lá no Big Brother, alguma coisa. Pelo amor de Deus!", disse, entre risos.

Marina também foi questionada sobre sua postura em relacionamentos, especialmente durante o Carnaval.

Ao ser perguntada se já ficou com mais de três pessoas na mesma folia, respondeu sem rodeios que não faz esse tipo de coisa.

Segundo a cantora, ela prefere manter um vínculo exclusivo a sair “pegando geral”, reforçando que se identifica mais com relações a dois do que com aventuras passageiras.