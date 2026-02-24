Aos prantos, Lucas Souza detona salário após ser demitido da Record - (crédito: Reprodução)

O influenciador Lucas Souza, de 25 anos, usou as redes sociais para relatar que foi desligado da Record TV.

Em vídeos publicados, ele apareceu chorando e afirmou ter se sentido “desrespeitado” com a forma como a demissão ocorreu.

Segundo Lucas, ele chegou à emissora para cumprir a rotina normalmente e foi surpreendido com a notícia.

“Eu nunca fui demitido na vida, gente. Todo mundo sabe que tenho várias coisas militares, sou um profissional extremamente capacitado e esforçado. Simplesmente chego na Record, demitido.”, declarou.

O influenciador afirmou ainda que não recebeu explicações formais sobre o desligamento.

“Eu não tive oportunidade de me despedir dos meus colegas de trabalho, não tive oportunidade de me despedir da minha equipe, onde todo mundo gosta de mim. É um absurdo”, lamentou.

Conhecido também pela participação em "A Fazenda", ele comentou que permanecia no projeto mais por afinidade do que por retorno financeiro.

“Todo mundo sabe que eu estava ali por amor, porque a remuneração nem compensava. Eu estava fazendo com tanto amor, com tanta vontade, para ser mandado embora sem nenhum motivo aparente. Tô me sentindo muito desrespeitado”, afirmou.

Lucas havia sido contratado em outubro do ano passado. Na emissora, integrava o time de apresentadores do "Link Podcast", produção da Record Entretenimento voltada a temas de celebridades e realities.