No ar em Três Graças, Julio Rocha fala sobre troca entre gerações e carreira: "Eu sigo querendo aprender" - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Aos 46 anos, Julio Rocha segue movido pela curiosidade e pela disposição constante de aprender.

Atualmente no ar em "Três Graças", o ator acredita que o exercício da atuação não se esgota com o tempo nem com a experiência acumulada. Para ele, estar aberto a se reinventar é parte fundamental do ofício.

Julio é daqueles que defendem que o ator precisa permanecer em estado de escuta. Atento às transformações do mercado, às novas linguagens e às mudanças no próprio set de gravação.

“Eu amo aprender. Acho que o ator que se fecha no que já sabe acaba ficando para trás”, afirma.

Observador do presente, ele destaca com admiração a chegada de uma nova geração de atores ao audiovisual.

Mais do que intérpretes, muitos deles já produzem, criam e desenvolvem projetos autorais independentes, dominando etapas que vão da concepção do roteiro à edição e à captação de imagem. Para Julio, esse movimento tem sido extremamente positivo para o setor.

“É muito foda ver a galera mais nova chegando no set com total conhecimento técnico e criativo. Eles sabem editar, captar, escrever e também têm liberdade para falar, opinar e sugerir. Isso oxigena tudo”, comenta.

Ao comparar com o início da própria carreira, a diferença é evidente. “Quando eu comecei, eu nem consigo imaginar isso acontecendo. A gente não tinha esse espaço e muito menos essa expertise que essa nova geração já chega trazendo para a TV”, relembra.

Longe de encarar esse cenário como ameaça, Julio vê na nova geração uma força que impulsiona o audiovisual brasileiro.

Para ele, o crescimento de projetos independentes, a troca entre gerações e a ampliação das vozes criativas só fortalecem o mercado. “Isso faz muito bem para o nosso audiovisual”, afirma.