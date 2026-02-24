MC Livinho anuncia pausa na carreira após 15 anos de trajetória

Após 15 anos dedicados ao funk, MC Livinho anunciou que irá se afastar dos palcos por tempo indeterminado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aos 31 anos, o cantor informou que 2026 marcará seu último ano de apresentações antes da pausa na carreira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao comentar o momento, o artista destacou a necessidade de desacelerar.

“Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”, declarou.

O anúncio acontece após uma fase intensa na vida profissional e pessoal do cantor.

Em maio de 2025, ele ganhou grande repercussão ao nocautear Dynho Alves durante o Fight Music Show 6, realizado em São Paulo. Foi a terceira vitória consecutiva de Livinho no evento que reúne celebridades no ringue.

Meses depois, em 29 de julho, o funkeiro sofreu um grave acidente de moto, ocorrido um dia após a gravação do CD das Bodas de Cristal.

Ele precisou ser internado na UTI devido a uma perfuração no pulmão e a uma fratura no dedo da mão esquerda.

Na época, MC Livinho estava confirmado no elenco do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no “Domingão”, da TV Globo, mas acabou cancelando a participação para priorizar a recuperação.