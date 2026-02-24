BBB 26: Juliano Floss sofre acidente e é socorrido às pressas no reality - (crédito: TV Globo)

Durante a madrugada desta terça-feira (24), um susto movimentou a casa do "BBB 26".

Juliano Floss acabou se ferindo na cozinha enquanto tentava cortar um pedaço de rapadura com uma faca.

O dançarino machucou o dedo e, ao perceber a quantidade de sangue, ficou visivelmente abalado. Com a pressão baixa, ele chegou a temer um desmaio. “Ai eu vou desmaiar!”, disse o participante, aflito.

Quem estava por perto correu para ajudar. Ana Paula Renault e Samira Sagr auxiliaram na limpeza do ferimento e avaliaram a gravidade do corte.

“Não vai, não vai”, tranquilizou Samira. Ana Paula completou: “Não está grave assim não. Deixa com isso aqui, a gaze”.

Diante da dúvida sobre a profundidade do machucado, os brothers decidiram acionar o confessionário para que ele recebesse atendimento médico.

Após ser avaliado pela equipe do programa, Juliano levou dois pontos no dedo. Mais tarde, já recuperado, ele explicou a situação aos colegas.

“Tomei dois [pontos], em plena Xepa. Eu vou ficar doze horinhas com ele assim [imobilizado]”, contou, referindo-se ao período em que precisará manter o local protegido.