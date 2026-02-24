BBB 26: enquete atualizada aponta rejeição de sister no 6º Paredão - (crédito: TV Globo) A formação do sexto Paredão do "Big Brother Brasil 26" colocou Chaiany, Maxiane e Milena na reta decisiva do reality. A permanência no jogo agora depende exclusivamente do voto do público.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO De acordo com dados consolidados pelo Votalhada, que reúne médias de enquetes realizadas em diferentes sites e redes sociais, a votação aponta rejeição para uma das participantes. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular Chaiany, que foi parar na berlinda após perder o "Duelo de Risco", aparece com apenas 1% na média geral, sinalizando baixa rejeição até o momento. O embate principal, segundo o levantamento, está entre Maxiane e Milena. Indicada ao Paredão por meio do contragolpe de Chaiany, Maxiane concentra 54% dos votos. Já Milena, escolha direta do Líder da Semana, soma 44%. Nas enquetes do X, antigo Twitter, a situação de Maxiane se agrava: ela registra 67% das intenções de voto. No Instagram, o percentual também supera os 64%, reforçando a tendência observada nas demais plataformas. Saiba Mais Mariana Morais BBB 26: Chaiany perde favoritismo após suposta 'vida de luxo' vir à tona Mariana Morais BBB 26: Juliano Floss sofre acidente e é socorrido às pressas no reality Mariana Morais Aos prantos, Lucas Souza detona salário após ser demitido da Record Mariana Morais BBB 26: enquete aponta disputa acirrada entre sisters em Paredão polêmico Mariana Morais BBB 26: Christiane Torloni comenta sobre 'participação' no programa; veja Mariana Morais Defesa de Hytalo Santos reage após condenação do influenciador Mariana Morais Na seca, Marina Sena pede à Globo visitas íntimas a Juliano Floss Mariana Morais Filho de Herson Capri se pronuncia após ator sofrer infarto Mariana Morais Herson Capri sofre infarto e estado de saúde vem à tona MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail Tags24bbbBBB 26bigbig brotherbig brother brasilBrasil Por Mariana Morais postado em 24/02/2026 08:53 / atualizado em 24/02/2026 09:32 SIGA