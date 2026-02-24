BBB 26: enquete atualizada aponta rejeição de sister no 6º Paredão

A formação do sexto Paredão do "Big Brother Brasil 26" colocou Chaiany, Maxiane e Milena na reta decisiva do reality. A permanência no jogo agora depende exclusivamente do voto do público.

De acordo com dados consolidados pelo Votalhada, que reúne médias de enquetes realizadas em diferentes sites e redes sociais, a votação aponta rejeição para uma das participantes.

Chaiany, que foi parar na berlinda após perder o "Duelo de Risco", aparece com apenas 1% na média geral, sinalizando baixa rejeição até o momento.

O embate principal, segundo o levantamento, está entre Maxiane e Milena. Indicada ao Paredão por meio do contragolpe de Chaiany, Maxiane concentra 54% dos votos.

Já Milena, escolha direta do Líder da Semana, soma 44%.

Nas enquetes do X, antigo Twitter, a situação de Maxiane se agrava: ela registra 67% das intenções de voto.

No Instagram, o percentual também supera os 64%, reforçando a tendência observada nas demais plataformas.























