Marah bomba na folia, arrasta multidões e desabafa: "Vocês são incríveis!"

Sete paradas. Três estados. Mais de 80 mil pessoas nas ruas de Rio das Ostras para acompanhar o bloco "É Marah".
"Obrigada pelo carinho de cada cidade por onde passamos. Vocês fizeram o nosso carnaval ser incrível", celebrou na web a cantora e compositora capixaba.
O que poucos sabiam é que, horas antes de uma das apresentações, ela recebeu a notícia da morte da irmã.
Mesmo assim, honrou o compromisso e contou com a voz da plateia para continuar. Só depois veio a público explicar o ocorrido.
A emoção tomou conta dos comentários. "Lindo de ver a evolução deste sonho virando realidade", escreveu uma seguidora.
"Merece muito! Voa, garota", incentivou outra. E São João de Meriti mandou o recado: "A baixada fluminense tem o molho".
Vale destacar que a relação de Marah com a música começou ainda na adolescência, quando um vídeo publicado na internet ganhou repercussão inesperada.
Incentivada pela então namorada — hoje esposa e produtora —, transformou aquele impulso em estrada. Com base em Rio das Ostras, passou a circular por diferentes cidades, mantendo o ritmo de uma carreira construída passo a passo.
