BBB 26: Chaiany perde favoritismo após suposta 'vida de luxo' vir à tona

Confinada no "BBB 26", Chaiany Andrade passou a enfrentar uma polêmica fortíssima fora da casa.

Nas redes sociais, circularam publicações afirmando que o pai da participante seria dono de uma empresa com faturamento multimilionário.

O boato ganhou força rapidamente entre internautas, especialmente por contrastar com relatos feitos pela própria sister no programa.

Durante o confinamento, ela afirmou enfrentar dificuldades financeiras e disse, inclusive, que não tinha condições de comprar um livro para a filha, avaliado em menos de R$ 100.

Com a repercussão, usuários passaram a questionar o discurso da participante, resgatando fotos antigas de viagens e estadias em hotéis de alto padrão para sustentar a teoria de que ela estaria omitindo sua real condição econômica.

Equipe reage

Diante da dimensão do caso, a equipe de Chaiany divulgou uma nota negando as acusações.

Segundo o comunicado, o pai da sister não é dono de empresa milionária, mas sim de um pequeno negócio familiar, sem o faturamento apontado nas redes.

A defesa também afirmou que as informações foram compartilhadas sem a devida checagem, o que teria contribuído para a disseminação de uma versão distorcida sobre a realidade da família.

Atitudes polêmicas na casa

As controvérsias envolvendo a participante, no entanto, não se limitaram ao assunto financeiro.

Chaiany também perdeu milhares de seguidores após um episódio dentro do reality, no qual foi acusada por parte do público de agir com falsidade com as então aliadas Ana Paula, Milena e Samira durante o "Sincerão".

Telespectadores apontaram ainda que a mudança de postura teria ocorrido após uma suposta influência de Babu, que, nos últimos dias, também passou a se posicionar contra as sisters.

???? AGORA: Internautas resgatam viagens de Chaiany, incluindo com celular de última geração.



A participante do #BBB26 se diz muito pobre, sem condição pra nada, mas internautas alegam que ela é desempregada, na verdade, por não precisar trabalhar. pic.twitter.com/B0Vlid3yBc — Panela Reality (@panelareality) February 22, 2026

