Britney Spears acaba mostrando demais ao publicar vídeo sensual

Britney Spears, 44, voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (25) ao compartilhar um novo vídeo em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a artista aparece dançando usando um body de renda com decote profundo. Durante a performance, parte do figurino acabou cedendo, e os seios ficaram à mostra.

Para preservar a própria imagem, ela inseriu um emoji de coração cobrindo os mamilos na edição do vídeo.

Na legenda da publicação, Britney optou apenas por dois símbolos: um emoji de faca e outro de flor. O post ultrapassou 260 mil curtidas e teve os comentários limitados pela cantora.

Um dia antes, na terça-feira (24), a norte-americana já havia chamado atenção ao publicar outro registro em que dançava ao som de "Bad Guy", hit de Billie Eilish.

As postagens recentes reacenderam debates entre seguidores. Parte dos fãs demonstrou preocupação com o comportamento da artista nas plataformas digitais.

“A cada novo vídeo que vejo da Britney Spears, ela parece estar se desmoronando dramaticamente. Claramente, ela precisa de ajuda”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

“Confesso que esse vídeo da Britney me deu um pouquinho de preocupação”, comentou outro. “A Britney me assusta as vezes com esses vídeos que ela posta”, admitiu uma terceira pessoa.















