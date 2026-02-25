BBB 26: Milena quebra tabu e toma atitude após vencer Paredão; veja

A permanência de Milena no "Big Brother Brasil 26" foi celebrada com um gesto que surpreendeu até os colegas de confinamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na noite de terça-feira (24), a participante garantiu mais uma semana na casa ao enfrentar o paredão contra Chaiany e Maxiane, esta última eliminada com 63% dos votos do público.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após o anúncio do resultado, o clima foi de alívio e euforia para a recriadora infantil e os aliados.
Para marcar o momento, Milena decidiu fazer algo que, segundo os próprios aliados, fugia completamente do seu comportamento habitual dentro do jogo.
Em clima de festa, a sister deixou os receios de lado e mergulhou de biquíni na piscina, acompanhada por Ana Paula e Samira.
O retorno da sister, inclusive, intensificou o embate com Jonas, responsável por indicá-la ao Paredão sem o direito de realizar a "Prova Bate e Volta".
ELAS PULANDO NA PISCINA PARA COMEMORAR A VOLTA DA TIA MILENA, MARAVILHOSAS! ???? #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/SRRUEeoDgE— Ana Paula Renault ?????????? (@anapaularenault) February 25, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Gretchen revela como mantém 'fogo aceso' com o marido aos 66 anos
- Mariana Morais Andressa Urach faz cirurgia para voltar a ser virgem e motivo surpreende
- Mariana Morais BBB26: Marciele se desespera com medo de cancelamento e vai aos prantos
- Mariana Morais BBB26: Maxiane se choca com intimidade entre Jonas e Marciele e desabafa
- Mariana Morais Após sucesso nas pistas, GORDO e Reinier Zonneveld lançam oficialmente hit 'Loco Loco'
- Mariana Morais Executivo global de inteligência artificial se demite e expõe futuro macabro