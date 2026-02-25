BBB 26: Milena quebra tabu e toma atitude após vencer Paredão; veja - (crédito: TV Globo)

A permanência de Milena no "Big Brother Brasil 26" foi celebrada com um gesto que surpreendeu até os colegas de confinamento.

Na noite de terça-feira (24), a participante garantiu mais uma semana na casa ao enfrentar o paredão contra Chaiany e Maxiane, esta última eliminada com 63% dos votos do público.

Após o anúncio do resultado, o clima foi de alívio e euforia para a recriadora infantil e os aliados.

Para marcar o momento, Milena decidiu fazer algo que, segundo os próprios aliados, fugia completamente do seu comportamento habitual dentro do jogo.

Em clima de festa, a sister deixou os receios de lado e mergulhou de biquíni na piscina, acompanhada por Ana Paula e Samira.

O retorno da sister, inclusive, intensificou o embate com Jonas, responsável por indicá-la ao Paredão sem o direito de realizar a "Prova Bate e Volta".