BBB 26: Solange é acusada de transfobia após declaração polêmica

A participação de Solange Couto no "Big Brother Brasil 26" voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais após uma série de declarações que parte do público classificou como ofensivas.
Tudo começou na quarta-feira (25), enquanto a atriz se preparava para a festa da casa. Ao experimentar uma peruca, Solange comentou sobre a própria aparência: “Não gostei. Não lembro mais como coloquei que ficou bom. Estou parecendo um travesti ‘véi'”.
A fala rapidamente circulou na internet e foi interpretada por internautas como transfóbica, gerando questionamentos sobre o posicionamento da produção do programa.
Mais cedo, a atriz já havia se envolvido em outro momento controverso, desta vez durante um atrito com Samira, que havia a convidado para almoçar.
Em meio ao desentendimento, Solange disparou: “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai para a porr*! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”.
As declarações impulsionaram uma enxurrada de críticas nas redes.
Um usuário comentou: “Só ontem, a Solange teve fala racista, insinuou que uma participante fosse fruto de violência sexual contra a mulher e teve fala transfóbica. A produção vai deixar passar em branco mesmo? Racismo e transfobia são crimes”.
Solange: "tô parecendo um travesti" #BBB26
