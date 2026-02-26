BBB 26: Solange é acusada de transfobia após declaração polêmica - (crédito: TV Globo)

A participação de Solange Couto no "Big Brother Brasil 26" voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais após uma série de declarações que parte do público classificou como ofensivas.

Tudo começou na quarta-feira (25), enquanto a atriz se preparava para a festa da casa. Ao experimentar uma peruca, Solange comentou sobre a própria aparência: “Não gostei. Não lembro mais como coloquei que ficou bom. Estou parecendo um travesti ‘véi'”.

A fala rapidamente circulou na internet e foi interpretada por internautas como transfóbica, gerando questionamentos sobre o posicionamento da produção do programa.

Mais cedo, a atriz já havia se envolvido em outro momento controverso, desta vez durante um atrito com Samira, que havia a convidado para almoçar.

Em meio ao desentendimento, Solange disparou: “Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai para a porr*! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!”.

As declarações impulsionaram uma enxurrada de críticas nas redes.

Um usuário comentou: “Só ontem, a Solange teve fala racista, insinuou que uma participante fosse fruto de violência sexual contra a mulher e teve fala transfóbica. A produção vai deixar passar em branco mesmo? Racismo e transfobia são crimes”.