BBB 26: Babu arma nova expulsão para Ana Paula e é detonado

Babu Santana intensificou ainda mais sua rejeição no "BBB 26" após as declarações feitas durante a Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (26).

Em conversa com Leandro Rocha, o ator sugeriu uma estratégia para provocar a expulsão de Ana Paula Renault, reacendendo uma polêmica que já havia sido mencionada anteriormente dentro da casa.

No diálogo, Babu usou uma metáfora do futebol para explicar a ideia.

“É o que eu te falei: Não vai parar? Cava um pênalti! Cava um pênalti! Você simular é feio, agora se alguém te tocar na área, é pênalti”, afirmou, indicando a possibilidade de insistir em embates até que a adversária cometesse algum deslize passível de punição.

O ator já havia abordado plano semelhante em conversa com Alberto Cowboy.

Na ocasião, detalhou: “Eu tenho uma estratégia... vim pra debaixo do edredom e se cobrir. Se encostar… já teve gente que foi expulsa por agressão”, declarou.

“Tem hora que a gente não consegue, mas é tentar e conseguir”, respondeu Cowboy. Após a exposição do plano, outros participantes também se manifestaram. “Super topo”, disse Marciele.

Fora do confinamento, a repercussão foi imediata. Usuários do X, antigo Twitter, criticaram duramente a postura do ator.

“Esse cara não tá normal não, ele tá obcecado em destruir duas pessoas que não fizeram nada p ele. Quer dizer feriram o ego gigantesco dele não deixando ele mandar nelas”, publicou um perfil.

“Só assim pra você ganhar de uma mulher, né babu?!”, ironizou outra conta. “Que analogia nojenta! Induzir alguém à agressão para causar uma expulsão. O Babu perdeu completamente o caráter”, escreveu um terceiro internauta.

Diante da controvérsia, parte do público também passou a pressionar patrocinadores do programa, cobrando um posicionamento das marcas após a repercussão negativa das falas atribuídas ao ator.