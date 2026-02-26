BBB 26: Juliano se desespera, cai no choro e motivo vem à tona - (crédito: TV Globo)

A "Festa do Líder" de Jonas Sulzbach manteve o clima animado na casa do "BBB 26" até a madrugada desta quinta-feira (26), mas também abriu espaço para um momento mais sensível entre os participantes.

Durante a celebração, Juliano Floss conversou reservadamente com Marciele sobre a importância da dança em suas trajetórias.

A sister incentivou o colega a explorar mais esse talento dentro do programa.

“Deixa eu te falar, Juliano. Isso aqui eu estou te falando é de pessoa para pessoa, e não de jogador para jogador. Eu sinto que você é um dançarino, que a dança mudou a sua vida da mesma forma como mudou a minha, e eu não te vejo usando isso aqui, onde é um palco”, aconselhou ela.

Após o diálogo, Juliano se dirigiu à cozinha e não conteve as lágrimas.

Mais tarde, ao conversar com Samira Sagr e Milena Moreira, ele explicou que sente receio de expor completamente sua identidade artística no confinamento.

“A dança mudou minha vida. É a única coisa que eu sei fazer é isso. Há uma diferença entre dançarino de TikTok e dançarino... As pessoas me colocaram em uma casinha e eu fico com medo de mostrar minha dança de verdade”, desabafou.