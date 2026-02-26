BBB 26: Web pede expulsão de Babu após ator dar 'barrigada' em Samira

Babu Santana gerou indignação nas redes sociais após um relato feito por Samira na madrugada desta quinta-feira (26), dentro do "BBB 26".
Depois da "Festa do Líder", a sister contou ter se sentido desconfortável durante uma brincadeira coletiva na pista de dança.
Segundo ela, enquanto tocava uma música com comandos para abraçar determinados participantes, a situação acabou extrapolando o que considerou aceitável.
Em conversa com Ana Paula Renault e Milena, Samira detalhou o episódio:
“Eu me senti desconfortável, Ana. Eu me senti muito desconfortável. Tava rolando uma música 'abraça o careca', 'abraça quem tá de branco' e tava todo mundo se abraçando. Aí veio 'abraça o gordinho', Babu chegou em mim, só que não me abraçou e deu uma barrigada assim”, afirmou.
Milena quis esclarecer o ocorrido: “Ele te deu uma barrigada, ele tocou em você?”, questionou.
Ana Paula, por sua vez, tentou evitar que a situação fosse interpretada como quebra de regra: “Não começa com essas coisas de doida não”.
Samira então reforçou sua percepção: “Não, não começa. Ele deu, esfregou, aí eu fiquei constrangida. Ele viu que eu fiquei constrangida e ele veio me abraçar, aí eu retribuí”.
O relato ganhou ainda mais repercussão porque ocorreu poucas horas após Babu ter armado um plano com aliados, como Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, para expulsar Ana Paula e Milena.
No X, antigo Twitter, internautas reagiram com indignação e passaram a pedir a expulsão do ator.
“Expulsem o Babu, ele agrediu a Samira com uma barrigada”, escreveu um perfil. “Ele falou que tocou é expulsão. Deveria provar do próprio veneno”, opinou outro.
“Nunca imaginei ficar com nojo de uma pessoa tão rápido”, comentou mais um usuário. “Babu expulso”, publicou outro.
Já um quarto ironizou: “Já que o plano deles é qualquer toque ir no confessionário falar que foi agressão, então a Samira já pode ir kkkkkk”.
Samira: "Eu me senti desconfortável, Ana... Tava rolando uma música tipo assim 'Abraça o careca, abraça quem tá de branco' e eu tava dançando sozinha. Falaram 'abraça o gordinho' e o Babu chegou em mim, mas não me abraçou. Ele me deu uma barrigada!" #BBB26 pic.twitter.com/RPkFC5w3qU— Dantas (@Dantinhas) February 26, 2026
