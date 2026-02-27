BBB 26: Samira revela quem indicará ao Paredão falso e web reage - (crédito: TV Globo)

A nova líder da semana já começou movimentando o jogo no "BBB 26".

Samira Sagr não perdeu tempo e, ainda na madrugada desta sexta-feira (27), adiantou aos aliados quem pretende colocar no sétimo Paredão que, desta vez, será falso.

Em conversa no confinamento, a sister deixou claro que seu alvo é Alberto Cowboy. Ao justificar a decisão, fez um discurso carregado de provocações:

"Eu vou falar assim, minha indicação vai para o Alberto porque dentro dessa casa eu não posso cantar, ele me botou para tomar meleca por eu cantei. Tem gente que não me deixa chorar, não me deixa sorrir, então hoje vai para a minha cantoria. Já que eu participo do coral", afirmou.

A declaração rapidamente repercutiu fora da casa. No X, antigo Twitter, internautas comentaram a estratégia da líder e as possíveis consequências da escolha.

"A Ana Paula falando que quer ir pro Paredão, pra não imunizarem ela, isso é um sonhooo", escreveu um usuário.

Outro apostou em uma reviravolta na dinâmica: "Ela não vai ter a chance de indicar o Alberto.... O Leandro vai indicar ele amanhã na dinâmica: CERTEZA".

Já um terceiro resumiu o clima de expectativa: "Tudo se encaminhando para o Paredão perfeito kkkkkkkkk".