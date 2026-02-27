SBT se pronuncia e revela estado de saúde de Marquito após acidente grave - (crédito: SBT)

O quadro de saúde de Marquito foi atualizado pelo SBT nesta quarta-feira (25), após o acidente de motocicleta registrado na zona Norte da capital paulista.

Integrante do elenco do "Programa do Ratinho", o humorista, de 65 anos, precisou ser internado e chegou a ser submetido a coma induzido.

As informações foram repassadas pela emissora em comunicado enviado à colunista Fábia Oliveira. No texto, o canal buscou tranquilizar o público e detalhou as circunstâncias clínicas do artista.

“O Marquito está bem. Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto, o que ocasionou uma queda. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela”, esclareceu a nota.

A emissora também explicou a decisão médica de sedá-lo: “Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. Ele está recebendo toda a assistência médica necessária”.

De acordo com o portal Leo Dias, o episódio ocorreu na região da Vila Gustavo. Após apresentar um mal súbito enquanto conduzia a motocicleta, o humorista perdeu o controle do veículo e caiu desacordado.

Na sequência, a moto ainda teria colidido com outro motociclista, que era enfermeiro. O profissional prestou atendimento imediato e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Depois do resgate, Marquito foi encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde segue internado sob observação médica.