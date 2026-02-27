Deolane confronta Davi Brito após suposta falência do ex-BBB vir à tona

Uma publicação nas redes sociais colocou o nome de Davi Brito entre os assuntos mais comentados da noite de quinta-feira (27).

O campeão do "BBB 24" virou alvo de especulações após um perfil apontar uma suposta reviravolta em sua situação financeira desde que deixou o reality.

O perfil “Fofocas” divulgou um conteúdo analisando os investimentos feitos pelo ex-BBB depois de conquistar o prêmio milionário e afirmou que ele teria saído de um patrimônio próximo a R$ 3 milhões para um cenário descrito como “falência”, informação que não foi confirmada por Davi.

Na postagem, são citados episódios como o pagamento de uma multa de R$ 500 mil após a desistência da compra de uma mansão, gastos com obras que não teriam sido concluídas e a perda de um processo movido por Mani Reggo.

Segundo o conteúdo publicado, a ex-namorada teria conseguido comprovar a existência de união estável antes do programa, o que resultaria no direito a 50% do valor do prêmio.

O tema ganhou ainda mais repercussão quando Deolane Bezerra comentou a publicação.

A influenciadora opinou sobre o caso e levantou suspeitas de que o próprio Davi teria alimentado a narrativa financeira para evitar o pagamento à ex-companheira.

"Ele está falando isso para não dar a parte da Mani… vai pagar sim, viu!", escreveu a ex-A Fazenda. O comentário ultrapassou 12 mil curtidas e impulsionou a discussão.

Internautas também reagiram à declaração. "Se tiver alguma coisa no nome dele ainda kkkkk", ironizou um perfil.

Outro saiu em defesa da advogada: "A diva falou, vai ter que pagar". Já um terceiro discordou da postura da influenciadora: "Você entra em que desgraça? Só quem pode falar mal é do pvt é nós!".



















