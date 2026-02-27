InícioColunistas#Mariana Morais
Marido de Sasha reage aos rumores de crise no casamento

João Lucas não deixou os boatos passarem em branco

Marido de Sasha reage aos rumores de crise no casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)
Marido de Sasha reage aos rumores de crise no casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Lucas, de 26 anos, usou as redes sociais para esclarecer rumores envolvendo seu relacionamento com Sasha Meneghel, de 27.

Durante uma interação com seguidores por meio da tradicional caixinha de perguntas, o cantor se deparou com um questionamento direto sobre uma possível crise no casamento.

"Você e a Sasha terminaram? Estou percebendo vocês um pouco distantes, impressão minha?", escreveu um internauta.

Sem perder o bom humor, o artista decidiu responder em vídeo. Nas imagens, ele aparece caminhando pela casa enquanto comenta a suspeita levantada pelo fã.

"É, a gente está muito distante mesmo. Deixa eu ficar mais perto dela, pera aí", disse, em tom de brincadeira, antes de se aproximar da esposa e mostrá-la na gravação.

Ao publicar o conteúdo, João Lucas ainda reforçou a ironia na legenda, resumindo a situação com apenas uma palavra: "Resolvido".

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 27/02/2026 10:56
