Scheila Carvalho desabafa após mãe perder carrinho de churros em enchente de Minas Gerais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Scheila Carvalho usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para atualizar os seguidores sobre a situação da família em meio às fortes chuvas que atingem Minas Gerais.

Moradora da região de Juiz de Fora, a mãe da artista, Eunice Ladeira, de 81 anos, teve o carrinho onde trabalhava vendendo churros tomada pela água após as enchentes.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Scheila fez questão de tranquilizar amigos e fãs que enviaram mensagens preocupadas.

"Oi, gente! Passando aqui para tranquilizar vocês, porque muita gente está me mandando direct, perguntando da minha mãe, dos meus parentes que moram em Juiz de Fora (MG). Estão todos bem, sim, graças a Deus! Eles estão em lugares que não foram afetados pela chuva", declarou.

Apesar de a família estar em segurança, o carrinho de churros usado pela mãe para trabalhar não resistiu à força da água.

"Só minha mãe, coitadinha, que a carretinha dela de vender churros, ela vende churros em Matias [Barbosa, próximo a Juiz de Fora], também está embaixo d'água. A carretinha está submersa, mas isso é o de menos. Falei para ela: 'Deixa a carretinha lá! O que importa é que a senhora está bem, está aí, num lugar protegido'", contou.

Ao finalizar o desabafo, Scheila pediu apoio diante da situação enfrentada por moradores da região.

"E o que quero pedir a vocês é muita oração. Quem puder ajudar com quantia, com mantimento".