Viúva de Arlindo Cruz surge pela 1ª vez ao lado do namorado na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Babi Cruz, empresária e viúva de Arlindo Cruz, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (10) ao compartilhar um registro inédito ao lado do namorado, André Caetano.

Embora já tivesse mostrado momentos ao lado do companheiro por meio de vídeos e registros temporários nos Stories, a empresária nunca havia levado a relação para a parte principal do perfil.

No novo post, os dois aparecem juntos em frente a um espelho. Ao dividir o momento com os seguidores, Babi escreveu uma legenda em tom de celebração: "Nosso primeiro feed. O primeiro a gente nunca esquece. Te amo!!!", escreveu.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens de apoio ao casal.

“Se a Babi tá feliz, a gente fica feliz! Casalzão”, comentou uma internauta. “Nossa, que linda, arrasou. Que casalzão”, disse outra. “Felicidades ao casal! Você merece muito, Babi”, acrescentou uma fã.

O relacionamento entre Babi Cruz e André Caetano teve início em 2023, período em que a empresária ainda era casada com o sambista Arlindo Cruz.

Os dois se conheceram durante a campanha eleitoral de 2022, quando Babi tentou uma vaga como deputada estadual.

Desde então, passaram a aparecer juntos ocasionalmente nas redes sociais, mantendo o romance de maneira mais discreta.

Arlindo Cruz morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, após sofrer falência múltipla dos órgãos.

O artista enfrentava complicações de saúde desde março de 2017, quando teve um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Depois do episódio, passou por várias internações e conviveu por anos com sequelas graves da doença, sem conseguir andar ou falar.