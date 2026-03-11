InícioColunistas#Mariana Morais
Viúva de Arlindo Cruz surge pela 1ª vez ao lado do namorado na web

Essa é a primeira vez que Babi Cruz publica uma foto ao lado do novo amor em seu feed do Instagram

Viúva de Arlindo Cruz surge pela 1ª vez ao lado do namorado na web
Babi Cruz, empresária e viúva de Arlindo Cruz, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (10) ao compartilhar um registro inédito ao lado do namorado, André Caetano.

Embora já tivesse mostrado momentos ao lado do companheiro por meio de vídeos e registros temporários nos Stories, a empresária nunca havia levado a relação para a parte principal do perfil.

No novo post, os dois aparecem juntos em frente a um espelho. Ao dividir o momento com os seguidores, Babi escreveu uma legenda em tom de celebração: "Nosso primeiro feed. O primeiro a gente nunca esquece. Te amo!!!", escreveu.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens de apoio ao casal.

“Se a Babi tá feliz, a gente fica feliz! Casalzão”, comentou uma internauta. “Nossa, que linda, arrasou. Que casalzão”, disse outra. “Felicidades ao casal! Você merece muito, Babi”, acrescentou uma fã.

O relacionamento entre Babi Cruz e André Caetano teve início em 2023, período em que a empresária ainda era casada com o sambista Arlindo Cruz.

Os dois se conheceram durante a campanha eleitoral de 2022, quando Babi tentou uma vaga como deputada estadual.

Desde então, passaram a aparecer juntos ocasionalmente nas redes sociais, mantendo o romance de maneira mais discreta.

Arlindo Cruz morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, após sofrer falência múltipla dos órgãos.

O artista enfrentava complicações de saúde desde março de 2017, quando teve um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Depois do episódio, passou por várias internações e conviveu por anos com sequelas graves da doença, sem conseguir andar ou falar.

 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 11/03/2026 10:01
