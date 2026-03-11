BBB 26: Eliminado, Babu faz revelação sobre Maxiane e ex-BBB toma atitude

A convivência entre Babu Santana e Chaiany Andrade dentro do "BBB 26" acabou virando assunto entre os telespectadores.

As interações frequentes entre os dois levantaram especulações sobre um possível clima de flerte, mesmo diante de momentos em que a sister aparentava certo desconforto com a proximidade do ator.

Apesar dessa percepção do público, Babu revelou após deixar o programa que outra participante despertou, de fato, seu interesse.

Durante participação no Bate-Papo BBB, ele contou que se sentiu atraído por Maxiane Rodrigues, eliminada no paredão anterior ao dele.

A declaração surpreendeu, já que a aproximação com Chaiany foi um dos pontos mais comentados da temporada.

"Foi o que expliquei no começo: se eu trouxe muita complicação na edição do BBB 20, uma das complicações que eu tinha no BBB 26 era no campo sentimental. Eu falei 'tô solteiro, mas não tô procurando'... e até brinquei no começo: 'nossa, que arrependimento'. Se for por essa polêmica, eu fiquei enlouquecido com a Maxi! Eu falei: 'nossa, que mulher bonita da bexiga, velho'".

Maxiane toma atitude

Poucas horas depois da repercussão da fala, Maxiane publicou uma mensagem enigmática em sua conta no X, na madrugada desta quarta-feira (11).

Sem citar o ator ou comentar diretamente a declaração, a pernambucana escreveu: "Acordei sem entender nada e continuo sem entender (risos)", escreveu a pernambucana.

Mesmo tendo assumido a atração por Maxiane, o ator também foi questionado sobre a dinâmica que manteve com Chaiany ao longo do confinamento. "Cara, no começo era uma relação paternal", iniciou.

A explicação gerou reação imediata de Gil do Vigor, que interrompeu com surpresa: "No começo?!".

Babu então respondeu: "Sim... e depois eu falei assim: 'cara, não é paternal'. A gente ficava fazendo piadocas uns com os outros... na minha cabeça, não ia passar de piadas!", disse o ator.

Na sequência da conversa, o artista também comentou sobre a sister, elogiando sua aparência, mas afirmou que não consideraria um envolvimento amoroso com ela dentro ou fora do reality.

Segundo ele, a situação emocional da colega exigiria alguém realmente disponível para construir algo.

"Ali tem um estado de carência muito forte... Mas sabia que em momento nenhum, por mais que achasse bonita ou interessante, buscaria esse envolvimento sem antes resolver minha vida. Gosto tanto da Chai, que na vida dela tem que ter uma pessoa disponível a estar com ela no momento ou por uma longevidade, e não sou essa pessoa, por isso não me candidataria".