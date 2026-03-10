Maíra Cardi fará cirurgia para remover PMMA do rosto por medo de necrose: 'Abrir a cara inteira' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi, de 42 anos, revelou aos seguidores que enfrenta um problema de saúde relacionado a um procedimento estético realizado há quase duas décadas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a influenciadora contou que terá de passar por uma cirurgia invasiva para retirar PMMA (polimetilmetacrilato) do rosto.

Segundo ela, a substância teria sido aplicada por uma dermatologista cerca de 18 anos atrás, com a proposta de suavizar olheiras profundas e também a região conhecida como “bigode chinês”.

A empresária afirma que, no momento do procedimento, não foi informada sobre qual material estava sendo utilizado. "Em nenhum momento ela falou que estava colocando PMMA na minha cara", disse.

Ainda no relato, Maíra contou que começou a perceber mudanças pouco tempo depois da aplicação. Com o passar dos anos, o rosto passou a apresentar inchaços e alterações visíveis.

Atualmente, ela relata sentir áreas endurecidas e nódulos sob a pele. "Minha cara está inchada. Esse lado está maior [que o outro.] Eu consigo pegar, sentir o produto", afirmou enquanto mostrava o rosto à câmera.

A descoberta sobre o que havia sido aplicado ocorreu apenas mais tarde, quando decidiu procurar avaliação médica para entender as transformações no rosto. Na ocasião, ela também teria sido alertada sobre possíveis riscos da substância.

"Minha amiga, que era enfermeira, falou: 'Maíra, isso que ela pôs na sua cara necrosa.' Gravíssimo, pode levar à morte", contou.

Diante do diagnóstico, Maíra precisará realizar um procedimento cirúrgico para retirar o material acumulado na face.

"Eu vou ter que abrir minha cara inteira, puxar a cara para frente e fazer uma raspagem, porque esse negócio pode impedir a circulação do sangue, [e se isso acontecer] necrosa, porque para de vascularizar. Simples assim."