BBB 26: Gil do Vigor encurrala Babu e detona traição contra Ana Paula ao vivo

Durante a conversa no "Bate-Papo BBB", Gil do Vigor aproveitou o espaço para confrontar Babu Santana sobre um comentário feito dentro do "BBB 26".

A crítica do ex-participante se referiu ao momento em que o ator classificou Ana Paula como “inútil” durante o jogo.

Gil relembrou a trajetória do próprio Babu em sua participação anterior no reality e questionou a coerência da fala.

Segundo ele, o ator também passou pela experiência de não conquistar vitórias em provas importantes quando integrou o elenco do Big Brother Brasil 20.

"Como é que tu fala que as pessoas que não ganharam prova são inúteis no jogo, Babu? Ainda mais tu, homem, que veio de uma edição que não ganhasse prova... não pode mais chamar ninguém de inútil, porque o jogo não é só de prova", afirmou Gil.

Na sequência, o economista ampliou o raciocínio e refletiu sobre a convivência entre pessoas diferentes dentro do reality.

Para ele, um dos pontos mais interessantes do programa é justamente permitir que participantes saiam de suas bolhas sociais e se relacionem com perfis distintos.

"Eu sei que a gente fala muito 'essa pessoa não seria amiga dessa pessoa', mas o mais legal do BBB é a gente conseguir mostrar que vive numa redoma e que, às vezes, por ficar naquele ciclo, a gente não se permite conviver e fazer amizade com gente diferente da gente. A graça é mostrar que eu, você e outras pessoas conseguem, sim, sair da redoma", argumentou o ex-BBB 21.

Antes de encerrar o comentário, Gil também direcionou um conselho ao ator, incentivando uma postura mais direta em situações de conflito dentro do jogo.

"Tem que falar na cara, Babu! Você é um homem vigoroso. Tá com raiva? Tem que falar na cara e dizer, tem que chamar pro embate. [...] O último baile é que, por mais que tenha falado que não queria causar expulsão [da Ana Paula], quando se fala algo assim, tem que deixar claro", finalizou.