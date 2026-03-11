BBB 26: Equipe de Babu volta atrás e toma atitude após ator sofrer rejeição - (crédito: TV Globo)

A saída de Babu Santana do "BBB 26" provocou uma mudança imediata na estratégia de comunicação de sua equipe nas redes sociais.

Eliminado do programa com 68% dos votos do público, o ator viu seus perfis passarem por uma alteração logo após deixar o confinamento.

Durante o período em que permaneceu dentro da casa, os responsáveis por administrar suas redes haviam optado por restringir os comentários nas publicações.

A medida foi adotada como forma de reduzir a onda de críticas que vinha surgindo em razão de atitudes consideradas controversas pelo público do reality.

Com o anúncio da eliminação, ocorrido na noite de terça-feira (10), a equipe decidiu reabrir o espaço para manifestações dos seguidores.

A reação, no entanto, não foi das mais favoráveis: muitos usuários aproveitaram a liberação para expressar desaprovação ao comportamento do ator ao longo do programa.

A repercussão negativa também ganhou força após a participação de Babu no tradicional programa pós-eliminação, o Bate-Papo BBB, apresentado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor.

Durante a conversa, o artista reagiu de forma irritada a alguns questionamentos e, em diversos momentos, contestou observações feitas pelos apresentadores.

Internautas também apontaram que ele teria direcionado suas respostas quase exclusivamente a Gil, ignorando a presença de Ceci.

As redes sociais rapidamente se encheram de comentários críticos sobre a entrevista. "O pior bate-papo da história", escreveu um internauta.

"Incrível como no bate-papo com o eliminado ele só se dirige ao Gil, só fala com o Gil, nem se importa com a Ceci, nem cita o nome dela", disse mais uma.

Outro comentário seguiu na mesma linha: "Ele no bate-papo não admitindo os erros. Continua no mesmo papo lá de dentro", criticou mais um.