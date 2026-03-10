Casado, Neymar se explica após curtir fotos de criadora de conteúdo adulto

O nome de Neymar voltou a repercutir nas redes sociais, desta vez por causa de uma interação em uma publicação no Instagram.
O jogador chamou atenção após deixar uma “curtida” em um post compartilhado por uma modelo.
A autora da postagem é a francesa Pauline Tantot, conhecida por produzir conteúdo adulto.
No perfil da plataforma, ela divulgou um carrossel de fotos em que aparece usando biquíni em diferentes poses, algumas mais ousadas, exibindo o corpo e marcas de sol.
A modelo segue Neymar no Instagram, e o atleta também acompanha o perfil dela.
Depois que internautas perceberam a curtida, o assunto rapidamente ganhou repercussão online, com comentários direcionados inclusive a Bruna Biancardi, companheira do jogador e mãe de duas de suas filhas.
Diante da repercussão, Neymar decidiu se manifestar publicamente. Em comentário feito na publicação de uma página de fofoca, ele afirmou que a interação ocorreu por engano e que o “like” foi retirado.
“Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram)”, escreveu ele.
O atleta também comentou sobre a forma como as interações nas redes sociais costumam ser interpretadas.
“Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso! Hoje em dia é muito doentia a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva pra isso)”, completou.
