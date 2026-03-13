Brunna Gonçalves faz desabafo sobre a filha e relata perrengue: 'Na luta' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A dançarina Brunna Gonçalves recorreu às redes sociais nesta quinta-feira (12) para compartilhar com os seguidores um momento desafiador da maternidade.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB contou que a filha Zuri, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla, tem recusado alimentos nos últimos dias.

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Segundo Brunna, a mudança no comportamento alimentar da bebê estaria ligada ao nascimento dos dentes, fase que pode causar desconforto nas crianças.

Ao relatar a situação, ela explicou que tem enfrentado dificuldade para fazer a filha aceitar refeições sólidas.

"Gente, estou passando por uma fase da maternidade que está me deixando de cabelo em pé. Juro. Simplesmente dona Zuri não quer mais comer. Não quer comer nada. Dou fruta, ela não quer. Dou almoço, ela não quer. Só quer mamar. Essa daí não pode ver mamadeira", iniciou.

A influenciadora contou que a pediatra de Zuri explicou que o incômodo provocado pela dentição pode afetar o apetite da criança, principalmente quando se trata de alimentos salgados.

"Aí, meu amor, estou na luta para botar essa criança para almoçar e jantar. Está sendo assim, juro, um parto. Ela chora, sabe... aquele choro sofrido. Mas ela [pediatra] falou que é o dente que está inchado, e a comida salgada quando encosta, arde", explicou a famosa.

Apesar da resistência da bebê, Brunna explicou que alguns alimentos ainda são aceitos em determinados momentos do dia. A dançarina afirmou que pretende testar novas alternativas sugeridas pela médica para tentar contornar a fase.

"Aí tem dias que ela come frutinhas, tem dia que não come. Aí hoje ela quis comer iogurte. Batemos no liquidificador a fruta com um pouco da fórmula dela. E aí, ela come no café da manhã. Mas agora no almoço, foram três colheradas sofrendo muito. [...] A médica falou para a gente tentar outros métodos. Dar purê de batata, batata doce", explicou Brunna.