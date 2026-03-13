Após barraco em academia, pai de Melody anuncia namoro com garota de 22 anos

Pai de Melody anuncia namoro com garota de 22 anos após barraco em academia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O empresário Thiago Abreu, conhecido como Belinho e pai da cantora MC Melody, assumiu publicamente um novo relacionamento.

Nesta quinta-feira (12), ele revelou que está namorando a influenciadora e radialista Kamil Jansen, de 22 anos.

A novidade surgiu um dia após a repercussão de uma confusão envolvendo sua ex-companheira, Karen Martins, registrada em uma academia em São Paulo.

A oficialização do romance também aconteceu em uma academia. Nas redes sociais, o casal apareceu em fotos trocando beijos e abraços enquanto treinava. Na legenda da publicação, Belinho escreveu apenas: “Treininho”.

A postagem rapidamente repercutiu entre seguidores, que deixaram mensagens celebrando o novo casal. “Essa mulher é bonita de verdade”, comentou um perfil. Outro internauta escreveu: “Felicidades e por favor, cuidem-se”.

A exposição do novo relacionamento acontece poucos dias depois de um episódio envolvendo a ex-companheira do empresário. Vídeos que circularam amplamente nas redes sociais mostram o momento em que Karen Martins entra em uma academia, agride Belinho e, em seguida, danifica um carro de luxo pertencente a ele.

Em entrevista ao Portal LeoDias, o empresário afirmou que o prejuízo causado ao veículo pode chegar a cerca de R$ 300 mil.

Belinho também declarou que o caso não seria um fato isolado. Segundo ele, durante os sete anos em que manteve relacionamento com Karen Martins, teria enfrentado outros episódios de violência, incluindo atropelamentos e ataques com garrafas, além de danos a mais de um automóvel.

O empresário ainda afirmou que sua filha, a cantora Bella Angel, também teria sido vítima de agressões por parte da ex-companheira. De acordo com ele, a jovem chegou a solicitar uma medida protetiva contra a ex-madrasta.

“Ela já tá respondendo outros processos criminais, né? De outras agressões, porque ela sempre foi agressiva. E não é de agora que isso vem acontecendo, são 7 anos de agressão. Muitas agressões”, desabafou Belinho.