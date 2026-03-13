Bruna Biancardi se pronuncia após filha contrair vírus e parar no hospital - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de retornar ao Brasil após acompanhar compromissos da semana de moda em Paris, na França, Bruna Biancardi usou as redes sociais para explicar um momento delicado vivido com a filha mais nova, Mel, de oito meses.

A influenciadora contou aos seguidores, por meio dos Stories do Instagram, que precisou levar a bebê a um hospital logo após chegar ao país.

A situação preocupou a família, mas ela fez questão de tranquilizar o público ao afirmar que o diagnóstico não é grave.

“Sumida por motivos de: ontem cheguei e levei a Melzinha no hospital. Graças a Deus é só uma gripe forte”, escreveu a influenciadora ao compartilhar uma foto em que aparece na unidade de saúde ao lado da filha.

Bruna havia acabado de voltar da capital francesa, onde participou de eventos ligados à tradicional semana de moda. Na ocasião, ela estava sem a presença das filhas.

“Vim sem a Mavie e a Mel, tô com o coraçãozinho apertado já, primeiro dia. Estou até com a tatuagem que a Mavie fez, eu nem tirei”, disse ela antes do evento.



