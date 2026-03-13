Bruna Biancardi se pronuncia após filha contrair vírus e parar no hospital

Depois de retornar ao Brasil após acompanhar compromissos da semana de moda em Paris, na França, Bruna Biancardi usou as redes sociais para explicar um momento delicado vivido com a filha mais nova, Mel, de oito meses.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora contou aos seguidores, por meio dos Stories do Instagram, que precisou levar a bebê a um hospital logo após chegar ao país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A situação preocupou a família, mas ela fez questão de tranquilizar o público ao afirmar que o diagnóstico não é grave.
“Sumida por motivos de: ontem cheguei e levei a Melzinha no hospital. Graças a Deus é só uma gripe forte”, escreveu a influenciadora ao compartilhar uma foto em que aparece na unidade de saúde ao lado da filha.
Bruna havia acabado de voltar da capital francesa, onde participou de eventos ligados à tradicional semana de moda. Na ocasião, ela estava sem a presença das filhas.
“Vim sem a Mavie e a Mel, tô com o coraçãozinho apertado já, primeiro dia. Estou até com a tatuagem que a Mavie fez, eu nem tirei”, disse ela antes do evento.
Saiba Mais
- Mariana Morais Solange Couto é exposta por atriz e dívida astronômica vem à tona
- Mariana Morais Virginia faz desabafo após contrair doença da filha: 'Morrendo de medo'
- Mariana Morais Cantor Asis Soares lança novo álbum "Proud to Be Latino" e celebra diversidade de ritmos
- Mariana Morais Isabelle Nogueira revela o que fez com a aliança de noivado dada pelo ex Matteus Amaral
- Mariana Morais Jacqueline Sato aposta em projetos autorais e amplia atuação também nos bastidores
- Mariana Morais Luciana Picorelli quer levar Muay Thai de graça para jovens do Acari.