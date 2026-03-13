'BBB 26' anuncia dinâmica inédita para a formação do próximo Paredão - (crédito: TV Globo)

Na noite desta quinta-feira (12), Tadeu Schmidt antecipou ao público como será a dinâmica da próxima semana no "BBB 26", detalhando as etapas que levarão à formação do nono Paredão da temporada.

Entre as novidades anunciadas pelo apresentador está o retorno da Máquina do Poder, que volta ao jogo no domingo (15) com algumas mudanças nas regras.

De acordo com Tadeu, desta vez os participantes poderão comprar apenas uma caixa por vez. Caso queiram tentar novamente, precisarão voltar para o final da fila e aguardar uma nova oportunidade.

O sistema de distribuição de senhas também foi alterado em relação às edições anteriores.

"Cada senha dá direito à compra de apenas uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila e pegar uma nova senha se quiser fazer novas compras", explicou Tadeu.

Entre as possibilidades da dinâmica, uma das caixas trará um poder importante que pode interferir diretamente no Paredão.

"A caixa premiada vai trazer o poder de tirar do Paredão uma das três pessoas que foram emparedadas pela dinâmica de sábado. A pessoa que comprou a caixa pode, inclusive, salvar a si mesma", acrescentou.

O desfecho da Máquina do Poder acontecerá na segunda parte da programação ao vivo na segunda-feira.

Nesse momento, o participante que tiver adquirido a caixa premiada precisará decidir quem será retirado da berlinda.

"À noite, no nosso segundo programa, a pessoa que comprou a caixa na Máquina do Poder escolhe quem vai salvar", contou o apresentador.

Antes disso, o sábado (14) também promete movimentar o jogo. No dia, os brothers disputam a Prova do Anjo e, durante a edição ao vivo da noite, uma dinâmica especial enviará três participantes diretamente para o Paredão.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, durante o nosso programa ao vivo, a gente vai fazer uma dinâmica que vai mandar três pessoas para o Paredão", afirmou.

A formação oficial da berlinda acontecerá no domingo (15) e começará ainda no início da tarde, com a programação ao vivo dividida em duas partes.

Ao final da primeira etapa, cinco participantes estarão indicados.

"No domingo, no nosso programa do início da tarde, a gente vai formar o Paredão. (...) A gente termina o primeiro programa com cinco pessoas emparedadas", explicou Tadeu.

Ao todo, os indicados serão definidos da seguinte forma: um participante escolhido pelo líder da semana, outro votado pela casa e três enviados ao Paredão pela dinâmica realizada no sábado.

Depois disso, ainda terá a prova bate-volta, que pode salvar um dos emparedados antes da votação do público.