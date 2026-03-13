Vanessa Lopes revela ter contraído doença aos 17 anos do ex-namorado

A influenciadora Vanessa Lopes revelou recentemente um episódio delicado de sua vida pessoal ao falar sobre uma infecção sexualmente transmissível (IST) que contraiu ainda na adolescência, aos 17 anos.

O relato foi feito durante participação no podcast "Pod Delas", exibido na última quinta-feira (13), quando ela comentou um dos momentos mais difíceis que decidiu abordar em sua autobiografia.

Durante a conversa, Vanessa contou que por muito tempo evitou falar publicamente sobre o assunto, principalmente por receio da exposição e de possíveis julgamentos.

Ao ser questionada sobre o trecho mais sensível do livro, ela explicou o motivo de ter guardado a história em segredo durante anos.

"Tem um episódio que eu falo sobre o cuidado com a sexualidade, com o uso de camisinha e tudo mais, que foi um episódio que eu guardei durante muito tempo da minha vida".

Na sequência, a influenciadora afirmou que decidiu compartilhar a experiência para ajudar outras jovens que possam enfrentar dúvidas ou situações semelhantes.

"Eu realmente tinha muito medo de contar para as pessoas, porque é um assunto muito delicado, mas também já estava cansada de guardar esse tipo de coisa porque eu sabia que poderia dar uma luz para outras meninas que tivessem curiosidade sobre esses assuntos. Foi um momento muito, muito difícil da minha vida, que eu conto no livro, então prefiro deixar no livro. Falo de um episódio que eu tive com a pessoa que eu me relacionei e foi realmente muito difícil de falar, mas depois que falei fiquei bem livre."

Diante da insistência das apresentadoras, Vanessa decidiu explicar brevemente o que aconteceu. Segundo ela, a infecção foi transmitida por um então namorado, que havia contraído a doença antes de iniciar o relacionamento com ela.

"Tive relações com um namorado uma vez e ele acabou pegando uma doença com alguma pessoa antes de me namorar, e quando ele passou para mim, tive complicações e tive que ser internada".

Ela ressaltou que o episódio ocorreu antes de se tornar conhecida nas redes sociais. Na época, tinha apenas 17 anos.

"Isso foi até antes de trabalhar com internet, era mais nova ainda, acho que tinha 17 anos de idade", explica. "Então foi algo que eu pensei: 'Poxa, eu poderia ser julgada [ao falar disso]'. Mas ao mesmo tempo que eu pensei em ser julgada, pensei em quantas meninas têm dúvida sobre coisas [relacionadas à sexualidade] ou já passaram por algo que não conseguiram falar com alguém, que tiveram medo de buscar ajuda."

A influenciadora também contou que a internação foi fundamental para evitar consequências mais graves.

"Se eu não tivesse descoberto, ou buscado ajuda, teria sido muito pior. Esse tempo que eu fiquei internada, eu ajudei a evitar algo que teria sido horrível para mim, teria sido a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida.", admitiu.

Por fim, Vanessa revelou que contou com o apoio dos pais no momento em que descobriu o diagnóstico.

"Foi mais fácil, foi todo mundo junto. Eles preferiam estar presente em tudo de errado que eu fizesse, do que não estar".