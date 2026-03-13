Solange Couto é exposta por atriz e dívida astronômica vem à tona

A participação de Solange Couto no "BBB 26" acabou trazendo à tona um antigo desentendimento com a atriz Adele Fátima, que já dividiu os palcos com ela na época das Mulatas de Sargentelli.

Em entrevista ao jornal Extra, Adele afirmou ter se decepcionado com a colega após sentir que sua ajuda no passado não foi reconhecida publicamente pela sister durante o reality.

Segundo a artista, o incômodo surgiu especialmente depois de ouvir Solange comentar dentro da casa sobre o período em que enfrentou dificuldades financeiras.

No programa, a atriz contou aos participantes que chegou a morar por cerca de um ano em uma cobertura no Rio de Janeiro sem pagar aluguel, imóvel que pertenceria a amigos.

Adele, no entanto, afirma que o apartamento citado é dela e está localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes.

“Senti falta disso na Solange, de ela falar meu nome”, disse a atriz ao jornal Extra. “A gente sempre precisa ser grata. Gratidão é a palavra que Deus mais gosta. Eu fui amiga na hora em que ela mais precisou. Senti ingratidão da parte dela”, ressaltou a artista, que foi musa das pornochanchadas nos anos 70 e 80.

Adele contou que atualmente mora em Copacabana, mas que cedeu o imóvel no Recreio à colega antes mesmo da pandemia de Covid-19.

De acordo com ela, a ideia inicial era que Solange também adquirisse o apartamento no futuro. No entanto, diante das dificuldades profissionais enfrentadas na época, a atriz acabou se mudando posteriormente para o Retiro dos Artistas.

Além disso, Adele afirma que existe uma dívida relacionada ao período em que a colega ocupou o imóvel. Segundo ela, o valor chegaria a cerca de R$ 100 mil e ainda não foi quitado.

“A dívida ainda existe e até hoje ela não conseguiu me pagar. Sei que ela estava devendo a muita gente. Posso esperar“, disse Adele Fátima.

Apesar da situação atual, as duas já tiveram uma relação bastante próxima no passado. Adele relembrou que a amizade era tão forte que convidou Solange para ser madrinha de crisma de sua filha, Bárbara, que morreu há 24 anos após lutar contra um câncer.

“Éramos como duas irmãs. Fui eu que a descobri em uma boate no Centro e falei dela para o Sargentelli. Ela fez teste e começou a fazer o show ‘Oba oba”, em Ipanema”, lembrou a atriz.







