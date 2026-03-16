BBB 26: enquete aponta se é Ana Paula ou rival quem será eliminado no 9º Paredão
Ana Paula, Breno e Leandro disputam a nona berlinda da temporada
BBB 26: enquete aponta se é Ana Paula ou rival quem será eliminado no 9º Paredão - (crédito: Reprodução/TV Globo)
A berlinda da semana no "BBB 26" já está definida. Na noite de domingo (15), o reality formou o 9º Paredão da temporada, colocando Ana Paula, Breno e Leandro na disputa direta pela permanência na casa.
Levantamentos divulgados pelo Votalhada, portal que reúne e calcula a média de enquetes realizadas em sites, redes sociais e outras plataformas, indicam que a votação está concentrada principalmente entre dois dos emparedados.
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