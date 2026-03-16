BBB 26: enquete aponta se é Ana Paula ou rival quem será eliminado no 9º Paredão

A berlinda da semana no "BBB 26" já está definida. Na noite de domingo (15), o reality formou o 9º Paredão da temporada, colocando Ana Paula, Breno e Leandro na disputa direta pela permanência na casa.

Levantamentos divulgados pelo Votalhada, portal que reúne e calcula a média de enquetes realizadas em sites, redes sociais e outras plataformas, indicam que a votação está concentrada principalmente entre dois dos emparedados.

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De acordo com a compilação mais recente do site, Breno aparece como o participante mais ameaçado de deixar o programa, somando 55% das intenções de voto para eliminação.

Leandro surge na sequência, com 25%, enquanto Ana Paula permanece mais distante da disputa, com 19%.

Quando o recorte considera apenas as enquetes realizadas no X (Twitter), o cenário se mostra ainda mais desfavorável para Breno.

Na plataforma, ele acumula 64% dos votos do público, contra 23% registrados por Leandro.

A definição oficial sobre quem deixa o reality será revelada na terça-feira (17), durante a transmissão ao vivo da TV Globo.















