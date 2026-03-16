BBB 26: Jonas aceita convite e deita de 'conchinha' com Ana Paula - (crédito: TV Globo)

Mesmo após diversos atritos ao longo da temporada do "BBB 26", Ana Paula e Jonas Sulzbach voltaram a protagonizar um momento de aproximação dentro da casa.

Na madrugada desta segunda-feira (16), os dois deixaram as desavenças de lado e retomaram o clima de provocação e flerte que marcou as primeiras semanas do reality.

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O episódio aconteceu no quarto, enquanto Jonas lidava com os alarmes do Castigo do Monstro. Deitada em uma cama de casal, a mineira chamou o colega para se juntar a ela.

"Cê não quer dormir do meu ladinho, não? Deita aqui. Vem", provocou Ana Paula.

Entrando na brincadeira, o gaúcho respondeu com uma cantada inspirada no figurino que usava por causa da punição. "Quer ser a sina do sino?", perguntou.

Sem perder o tom de provocação, a loira insistiu na aproximação. "Vem aqui que vou te fazer feliz", garantiu a loira, convencendo o brother a deitar agarradinho a ela.

O momento de proximidade, porém, durou pouco. Logo após a brincadeira, Jonas se levantou para evitar acordar os colegas que já dormiam no quarto e seguir com as obrigações do Castigo do Monstro.

Antes de sair, o modelo ainda ouviu de Ana Paula uma despedida carinhosa: "tchau, amor".