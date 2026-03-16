Tânia Maria manda recado a Wagner Moura após ator ser superado no Oscar 2026 - (crédito: Instagram/Reprodução)

Após a cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (16), Tânia Maria usou as redes sociais para demonstrar apoio a Wagner Moura.

A atriz, que interpretou Dona Sebastiana no filme "O Agente Secreto", gravou um vídeo direcionado ao colega depois que ele foi derrotado por Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores", na categoria de "Melhor Ator".

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Na gravação publicada no Instagram, Tânia enviou uma mensagem carinhosa ao ator brasileiro.

"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor do que esse prêmio não existe não", afirmou a atriz.

Ela ainda acrescentou: "Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano".

O vídeo rapidamente ganhou repercussão e reuniu diversos comentários de internautas que também demonstraram apoio ao artista.

"Para nós, o Wagner Moura é campeão", disse um usuário da rede social. "Wagner é nosso campeão! Que se dane o Oscar, com todo o respeito", disparou outro.

"O nosso também dona Tânia! O Brasil mostrando sua cultura gigante para o mundo!!! Viva o Brasil! Viva o cinema brasileiro! Viva a cultura de nosso país", comentou uma terceira pessoa.