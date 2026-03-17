BBB 26: enquete atualizada aponta rejeição de participante no 9º Paredão

O futuro de mais um participante do "BBB 26" será decidido ao vivo na noite desta terça-feira (17), na TV Globo.

Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão da temporada, e um deles dará adeus à competição.

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O levantamento mais recente do Votalhada, que compila enquetes realizadas em diferentes plataformas digitais, aponta um cenário desfavorável para Breno.

O participante aparece com 54% das intenções de voto para sair, liderando a rejeição do público.

O panorama se torna ainda mais crítico quando considerados apenas os dados do X (Twitter).

Nesse recorte, Breno amplia a desvantagem e acumula 63% dos votos, enquanto Leandro registra 22% e Ana Paula soma 13%.