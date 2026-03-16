Cauã Reymond é flagrado aos beijos com nova namorada na praia

Um momento de intimidade entre Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino acabou chamando atenção nas redes sociais neste domingo (15).
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Apesar de manterem o relacionamento longe dos holofotes, os dois foram vistos trocando um beijo apaixonado em uma praia do Rio de Janeiro.
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O registro foi divulgado pelo perfil Daily do Garotinho no Instagram. Nas imagens, o ator e a modelo aparecem abraçados de forma descontraída na areia antes de protagonizarem o beijo, demonstrando clima de sintonia e proximidade.
A cena rapidamente repercutiu entre os internautas, que comentaram sobre a química entre o casal. “Química absurda aí viu?!”, disse uma internauta.
“Gente, sentiram daí? A minha inveja”, brincou outra. “Credo, que delícia… isso deve ser muito bom, se fosse ruim já teria acontecido comigo”, escreveu mais uma pessoa.
O relacionamento entre os dois acontece de forma reservada e, segundo informações que circulam nas redes, já dura cerca de um ano e meio.
Além de atuar como modelo, Luana ganhou projeção ao participar da primeira temporada do reality "Rio Shore", produção lançada pela MTV Brasil em parceria com a Paramount+.
PASSADO! Cauã Reymond foi flagrado agora há pouco por uma chiquinha com Luana Mandarino. Catem o beijão pic.twitter.com/bqN0Gyiq0i— Daily do Garotinho (@dailygarotinho) March 15, 2026
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