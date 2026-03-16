Zé Felipe se pronuncia após descobrir problema de saúde: 'Sair correndo na rua'

O cantor Zé Felipe revelou aos seguidores, na noite de sábado (14), que passou recentemente por um problema de saúde.

Em publicações feitas nos Stories do Instagram, o artista contou que exames apontaram alterações hormonais, incluindo níveis baixos de testosterona.

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Pai de três filhos e ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, o cantor relatou que também apresentou cortisol elevado e comentou, de forma bem-humorada, como vinha se sentindo antes do tratamento.

“Esses dias fiz uns exames aí, cortisol alto, testosterona baixou e… nem tchun né? Bicho fica sem reação, fica todo inofensivo”, comentou o famoso via Stories do Instagram.

Segundo o próprio artista, a solução foi iniciar uma reposição hormonal, após orientação médica. Ele contou que implantou um chip de testosterona e falou sobre as mudanças que percebeu desde então.

“Meti um chip de testosterona, tô é pronto. Fora a energia, gás, vontade de viver, vontade de proteger quem você ama, vontade de sair correndo no meio da rua gritando… Isso porque regulou, se passar um pouquinho eu viro o Batman”, brincou.

Ao final do desabafo, Zé Felipe também aproveitou para orientar o público masculino sobre a importância de buscar acompanhamento profissional caso perceba sintomas semelhantes.

“O homem que tá vendo esse vídeo aí e tá se achando meio estranho, sem energia, faz exame, vai no médico, vê como está sua testosterona. Faz uma reposição pra voltar ao normal porque é outra vida (…) Você vira o bicho, mas não toma sozinho, vai no médico”, pediu o cantor.















