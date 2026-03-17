BBB 26: Traição? Marciele e Jordana protagonizam barraco após Sincerão

O clima pesou entre Jordana Morais e Marciele Albuquerque na madrugada desta terça-feira (17) no "BBB 26".

Após dias de tensão, a relação entre as duas parece ter chegado ao fim depois de uma discussão acalorada, motivada pelos desdobramentos do Sincerão exibido ao vivo na noite anterior.

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O desentendimento girou em torno da última Prova do Líder. Na ocasião, Marciele ficou de fora da dinâmica em trio, enquanto Jordana competiu ao lado de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Durante uma conversa com Ana Paula Renault, a advogada começou a explicar a situação, mas a veterana deixou claro que via o conflito com certo entusiasmo.

“Eles tão tentando colocar a história de vocês por debaixo dos panos, mas eu gosto do caos”, afirmou Ana.

Jordana, no entanto, interrompeu a fala e tentou encerrar o assunto. “Essa história minha e dela que você tentou trazer tá bem resolvida. Nossos acordos internos não dizem respeito a nenhum de vocês”, rebateu.

Ana Paula insistiu no argumento de que os homens estariam se protegendo, mas a sister saiu em defesa dos aliados.

“Mas eles fazem parte do meu grupo e não quero que eles sofram também. O trio tava combinado, e na semana passada ela fez a prova com eles.”

Marciele não concordou com a justificativa apresentada, o que reacendeu a discussão.

Ao ser aconselhada a procurar outra pessoa para se apoiar, Marciele ouviu da colega que chegou "até aqui sem ter aliança com ninguém". "Claro, ninguém consegue ficar contigo", retrucou.

"Sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu sempre ficava com as pessoas que sobravam na prova, não vem distorcer, não", afirmou Jordana.

Mais tarde, em conversa com Jonas, a advogada deixou claro que não vê mais espaço para reconciliação. "Deixa eu te falar: já foi também. Já foi, já fiz questão, não tem mais aliança [com a Marciele]. É isso, pronto e acabou".

Jordana também relembrou um episódio envolvendo Aline Campos, primeira eliminada da edição, ao criticar a postura da rival.

“Ela [Marciele] veio querer falar ‘chama Aline’. Que coisa feia, né? Uma outra mulher trazer pauta de forma pejorativa: ‘vai fazer namastê que nem a Aline’. Que coisa feia uma mulher que diz defender mulheres querer fazer isso também. Você viu que ela até arregalou o olho na hora, né?”.



































