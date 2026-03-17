BBB 26: Solange e Gabriela trocam xingamentos ao vivo e Tadeu toma atitude

O Sincerão exibido na última segunda-feira (16) no "BBB 26" foi marcado por um confronto direto entre Gabriela Saporito e Solange Couto, que elevou o clima de tensão dentro da casa.
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A discussão ganhou proporções tão intensas que exigiu a intervenção do apresentador Tadeu Schmidt.
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Durante a dinâmica, os participantes precisavam atribuir colegas às placas “Faz alguém de bobo” e “feito de bobo”.
Ao justificar sua escolha, Solange indicou Gabriela, alegando que ela teria atitudes que colocam Chaiany em posição de inferioridade dentro do jogo.
“Ela, às vezes, te esnoba. Então, você é feita de boba, já chorou várias vezes por conta de desprezo”, afirmou a atriz.
A fala provocou reação imediata da estudante de psicologia, que interrompeu a rival para questionar a acusação.
Solange, então, elevou o tom. "É o meu momento de falar, cala a boca! Não é a sua hora, mal educada! A sua educação é do seu tamanho!", disparou.
Sem recuar, Gabriela respondeu à altura. "Não calo a boca, não! Não me mande calar a boca, você que é mal educada", rebateu, também gritando.
Diante da escalada do conflito, Tadeu Schmidt tentou restabelecer a ordem e pediu que Gabriela aguardasse sua vez de se posicionar.
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