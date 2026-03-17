Stênio Garcia processa as próprias filhas e verdadeiro motivo vem à tona

O ator Stênio Garcia está envolvido em uma disputa judicial contra as próprias filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan.
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A ação foi aberta em outubro de 2025 e gira em torno de um imóvel localizado no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.
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De acordo com informações divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, o artista alega ter direito de usufruto vitalício sobre a propriedade e sustenta que as filhas estariam ocupando o local de maneira indevida, contrariando esse direito.
Na ação, Stênio afirma que Cássia e Gaya se recusam a devolver a posse do apartamento. Ele também relata que, após o desligamento da TV Globo, passou a enfrentar dificuldades financeiras, dependendo atualmente apenas da aposentadoria.
Como parte do processo, Stênio Garcia solicita o reconhecimento formal de seu direito de usufruto e pede a imissão na posse do apartamento, ou seja, quer reassumir o controle do bem, inclusive com a possibilidade de retirada das filhas que hoje residem no local.
O ator também pede indenização por perdas e danos, argumentando que deixou de obter renda com o imóvel enquanto ele esteve sob controle exclusivo das filhas.
Em seu depoimento à Justiça, o ator também relatou que não recebe apoio das filhas em questões médicas e que se sente desamparado do ponto de vista afetivo.
Segundo ele, a exclusão do uso do imóvel agrava ainda mais a situação que vem enfrentando.
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